Post-Rock für die einsame Insel vom Kollektiv um Mogwai-Gitarrist Stuart Braithwaite.

Stuart Braithwaite ist ein vielbeschäftigter Mann. Erst letztes Jahr gab er seine Memoiren heraus, seine Hauptband Mogwai veröffentlicht regelmäßig Alben und Soundtracks (zuletzt zum Krimi „Black Bird“) und jetzt hat er auch noch eine neue Supergroup. Damit hat der Gitarrist schon Erfahrung, 2016 nahm er unter anderem mit Rachel Goswell von Slowdive als Minor Victories ein fantastisches Album auf.

Dieses Mal heißt das Projekt Silver Moth, außer Braithwaite sind noch seine Frau, die Musikerin Elisabeth Elektra, und fünf weitere Musiker:innen von Bands wie Abrasive Trees oder Burning House dabei. Der Titel des dabei herausgekommenen Albums, BLACK BAY, ist auch der Name des Studios auf den Äußeren Hebriden, in dem das Kollektiv die sechs langen Stücke in nur vier Tagen aufnahm. Der stramme Zeitplan macht sich bemerkbar: Viele Songs basieren offensichtlich auf Jams, meist bildet ein einziges Gitarrenriff den Dreh- und Angelpunkt, egal ob das Lied jetzt fünf oder 15 Minuten lang ist.

Die Songs entfalten aber eine hypnotische Wirkung, im Zusammenspiel von ohrenbetäubendem Post-Rock im Mogwai-Stil, Elisabeth Elektras und Evi Vines verhuschtem Gesang und Talk-Talk-artigen luftigen Folkstrukturen. Wenn das Meer dann in „Gaelic Psalms“ an den Strand plätschert, während Streicher bedrohlich anschwellen, glaubt man sich mit der Band auf der abgelegenen schottischen Insel wiederzufinden.

Autor: Elias Pietsch