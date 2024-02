Die Rückkehr des Rückkehrer-Albums der Britpop-Pioniere.

Erst im Nachhinein wird klar, wie passend der Titel der Leadsingle gewählt war: „It Starts And Ends With You“. Denn Suedes sechstes Album war 2013 nicht nur ein Neubeginn, sondern auch der Versuch, den ungeliebten Vorgänger A NEW MORNING (2002) vergessen zu machen. Tatsächlich gingen Suede noch einen Schritt zurück, engagierten den Produzenten ihrer ersten drei Alben, Ed Buller, und nahmen den 2001 ausgestiegenen Keyboarder Neil Codling erneut auf.

So gesehen annulliert BLOODSPORTS auch das gescheiterte Electro-Experiment HEAD MUSIC (1999) und knüpft an den poppigen Sound von COMING UP (1996) an. Auch der Albumtitel kam nicht von ungefähr: BLOODSPORTS war, wie Sänger Brett Anderson sagt, „möglicherweise die schwierigste Platte“, welche seine Band je aufgenommen habe, „aber auch die befriedigendste“.

BLOODSPORTS ist ein Scharnier, wiederentfachte die Leidenschaft des Debüts und verlieh der Gruppe genügend Selbstvertrauen, sich an Düsterdramen wie NIGHT THOUGHTS und THE BLUE HOUR zu wagen. Der Re-Release erscheint mit einer zweiten CD, die alle acht Bonustracks der Ära beinhaltet, darunter die mit Widerhaken versehene Peitsche „Nothing Can Stop Us“.

