Der dunkle Crooner-Rock des britisch-amerikanischen Duos erzählt besser denn je von aktuellen Lebensrealitäten in L.A.

Das mittlerweile sechste Album des Duos ließ lange auf sich warten. Ganze sieben Jahre vergingen seit der letzten Veröffentlichung: Sängerin Alison Mosshart und ihr Partner an der Gitarre Jamie Hince, wurden von der Pandemie ausgebremst. Aber jetzt: Schon 2019 begannen zusammen mit dem Produzenten Paul Epworth (Adele, Paul McCartney), der bereits 2002, für ihren Erstling, die Regler verschob, Aufnahmen in einer umgebauten Kirche. Mosshart und Hince hatten zuvor, entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, nahezu alle Stücke am Piano entworfen und erst bei der Studioarbeit ein Soundgerüst errichtet. Wie üblich gibt Mosshart auch auf diesem Album die düstere Rock-Croonerin.

Im Zusammenspiel mit Hince als aggressiv-rhythmischem Seitenauspeitscher entsteht so immer wieder ein interessantes „Call and Response“. Sein Spiel ist von der gleichen Rauheit wie ihre Stimme und es wird häufg, wie etwa in „LA Hex“, mit starker elektronischer Verfremdung gearbeitet. „My Girls My Girls“ klingt wie ein Schlager auf Störgeräusch, „Wasterpiece“ hat etwas von den späten New Order, und wenn Mosshart auf „Bullet Sound“ singt: „The way you’re looking at me – wow!“, unterstreicht sie damit das selbstbewusste textliche Grundrauschen der Platte.

Mal kinky, mal countryesk werden die vergangenen Jahre nach Narben und Verwirrungen abgetastet. Und, ja, es geht auch um die dunklen Seiten der Liebe („103“): „Stick with me under the last palm tree / and sip a little water from the dirty fountain meant to be / the sum of it all“.