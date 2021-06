The Mountain Goats Dark In Here

Eines hat sich auch auf Mountain-Goats-Album Nummer 21 nicht geändert: Man braucht circa zweieinhalb Sekunden, um den Signature-Sound der Band um Sänger und Songwriter John Darnielle zu erkennen. Die ersten Stücke, darunter das melancholische-plätschernde „Mobile“, sind entsprechend wenig überraschend, dafür aber gewohnt gut, was Arrangements und Kompositionen betrifft.

Dann aber kommen sie, die kleinen Überraschungen dieses Albums: Etwa die verjazzten letzten Parts der Songs „Lizard Suit“ und „When A Powerful Animal Comes“, eine wenig bekannte Stimmfarbe Darnielles in „To The Headless Horseman“ sowie insgesamt ein hoher Orgelanteil und viel souliger Backgroundgesang – zum Beispiel in „The Slow Parts On Death Metal Albums“, das der Band nebenbei eine Nominierung für den Songtitel des Jahres sichern sollte.

Im Ganzen lässt einen dieses Album dennoch mit gemischten Gefühlen zurück – spannend wird es immer dann, wenn die Bergziegen Neuland betreten. Das aber würde man sich noch öfter wünschen.

Ersatztermine konnte das Trio nicht nennen, das Geld für bereits gekaufte Tickets wird deshalb erstattet.

Slut haben mit „Belly Call“ die erste Single ihres am 18. Juni erscheinenden neuen Albums TALKS OF PARADISE veröffentlicht. Sie haben den Gitarrenwänden vergangener Tage abgeschworen und legen nun ein elektronischeres Klangbild an den Tag.

Er ist erst der dritte Künstler seiner Generation mit einem Nr. 1-Hit in den Billboard Top 100. Die Hook zu dem Song „Mood“, der weltweit Erfolge feiert, fiel ihm ein, als er gerade mit einem Freund „Call of Duty“ spielte. Wir sprachen mit dem Rapper 24kGoldn über seine noch junge Popstar-Karriere, sein vorheriges Leben als Student, das kreative Potential der Generation Z und über sein neues Album EL DORADO.