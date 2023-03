The New Pornographers Continue As A Guest

Hand hoch, wer beim Angebot, eine E-Shopping-Aktion ohne Registrierung als Gast fortzusetzen, einen Moment zögert aus Angst, nicht das gesamte Community-Erlebnis genießen zu können! Die von AC Newman geleitete US-Indie-Rock-Semi-Supergruppe mit Beteiligten wie Neko Case oder Dan Bejar von Destroyer denkt beim Albumtitel CONTINUE AS A GUEST eher analog: Die Welt da draußen drehe sich in einem so irren Tempo, dass man manchmal das Gefühl habe, nicht mehr Teil der Dynamik zu sein – und somit nur noch als Gast teilzuhaben.

Boomer-Denke, vielleicht. Boomer-Indie-Rock, auf jeden Fall. Passt. Was nicht heißt, dass CONTINUE AS A GUEST nicht Spaß machen würde. Powerpop-Songs wie „Really, Really Light“ oder „Angelcover“ erinnern an Weezer ohne Major-Label-Vertrag, ruhig fließende Lieder wie „Fireworks In The Falling Snow“ strömen Kaminfeuerwärme aus, das von Neko Case gesungene Psych-Folk-Stück „Marie And The Undersea“ integriert ein tolles Saxofon. Da hört man gerne zu, ist aber wegen der schwer greifaren Identität der New Pornographers am Ende dann doch eher Gast als Fan.

Indie-Rock für ein Publikum, das längst im Großraumbüro sitzt.

