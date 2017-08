RIN haut neues Video zu „Monica Bellucci“ raus

Wer vom Deutschrap-Newcomer Rin bisher nichts hörte, kann, darf und sollte das schleunigst nachholen: Rin „nämlich etabliert die moderne Romantik im Deutschrap“, wie wir im kommenden Musikexpress schreiben. Zwischen Cloud-Rap-Sound und Dada Lines über Online-Shopping bei Gosha Rubchinskiy, kaputte iPhone-Bildschirme und zu viele gerauchte Kippen, entblößt er seine Gefühle. „Nahbar und ganz ohne Penis-Enalrgement-Attitüde – eine Philosophie, die im Rap selten ist“.

Zusammen mit Yung Hurn nahm RIN 2016 ihren Übersommerhit „Bianco“ auf, sein Debüt EROS erscheint am 1. September. Als weiteren Vorgeschmack dazu hat RIN, der erfrischenderweise übrigens nicht in Berlin, Hamburg oder Frankfurt, sondern in Bittigheim-Bissingen wohnt, am Dienstag ein neues Video veröffentlicht. Der Clip zu „Monica Bellucci“ hat auf YouTube nach wenigen Stunden schon 20.000 Views – die knapp 5 Millionen Klicks, die die Vorgänger „Bros“ und „Blackout“ bereits eingefahren haben, dürften nur eine Frage der Zeit sein.