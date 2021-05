Robbie Williams kommt im Mai 2022 für ein Konzert nach Bonn

Foto: Getty Images, Eamonn M. McCormack. All rights reserved.

Robbie Williams‘ Konzert auf der Hofgartenwiese in Bonn verschiebt sich Corona-bedingt um ein weiteres Jahr. Der neue Termin ist der 15. Mai 2022.

25.000 Fans in Bonn müssen sich ein Jahr lang gedulden

Ursprünglich wollte Williams im Sommer 2020 aus Anlass des 250. Geburtstags des Komponisten Ludwig van Beethoven vor 25.000 Fans in Bonn spielen. Die Veranstaltung war bereits kurz nach Bekanntgabe ausverkauft. Die anhaltende Pandemie sorgt jedoch für eine erneute Verschiebung des Konzerts ins Jahr 2022. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit für den Termin im nächsten Jahr.

Weitere Konzerte auf der Hofgartenwiese

Neben dem Auftritt von Williams konnten auch weitere geplante Konzerte ins kommende Jahr verlegt werden. Die Fantastischen Vier werden ihr Konzert auf der Hofgartenwiese am 13. Mai 2022 spielen. Einen Tag später, am 14. Mai 2022, können sich Musikfans auf Kraftwerk in 3D freuen.

