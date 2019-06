Rock am Ring 2019: Fotos von Tool, Smashing Pumpkins, Die Ärzte, Slipknot und Co.

Es ist so weit: Von Freitag bis Sonntag geht das diesjährige „Rock am Ring“-Wochenende am Nürburgring über die Bühnen. Dieses Mal konnten und können sich die Festivalbesucher unter anderem auf Rockgiganten wie Tool, Die Ärzte und Slipknot freuen. Falls Ihr diesmal (aus welchem Grund auch immer) zu Hause bleiben müsst, haben wir gleich doppelten Trost für Euch:

Viele der eventuell phänomenalen Konzerte können online im Stream verfolgt werden. Falls der Stream nicht funzt bei Euch: Wir sind vor Ort machen fleißig Fotos.

Seht oben eine Bildauswahl vom Freitag bei „Rock am Ring“ 2019 – mit Tool, Smashing Pumpkins, Drangsal, The 1975, Alice in Chains und Halestorm. Weitere Fotos von Samstag und Sonntag und somit von Die Ärzte, Slipknot, Marteria & Casper und so weiter folgen!