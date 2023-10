Rolling Stones: Keith Richards vermasselt Auftritt in Jimmy Fallons „Tonight Show“

Keith Richards hatte es bei seinem Gastspot in Jimmy Fallons „The Tonight Show“ offenbar eilig – und überhastete seinen Auftritt.

Im Zuge der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Hackney Diamonds“ absolvieren die Rolling Stones zurzeit einen wahren Promo-Marathon. Wie wenige Tage zuvor auch sein Bandkollege Ronnie Wood, war Keith Richards vor Kurzem in der „Tonight Show“ von Talkmaster Jimmy Fallon zu Gast. Allerdings versemmelte Keith seinen Gastspot ein wenig – und kam viel zu früh auf die Bühne.

Fallon war gerade dabei, seinen Gast vorzustellen – dabei war Richards Gastauftritt erst für später in der Sendung anberaumt. Während der US-amerikanische Talkmaster (der am 6. September 2023 gemeinsam mit den Stones deren Pressekonferenz zum neuen Album bestritt) gerade über seine Erlebnisse mit den Rocklegenden sprach und dabei den Namen Keith Richards erwähnte, nahm der 79-Jährige das wohl als Cue für seinen Gastauftritt wahr. Unter Applaus des Publikums betrat Richards winkend den Saal – bemerkte seinen Irrtum aber offenbar und ging über die andere Seite wieder in den Backstagebereich. Fallon fand das offensichtlich lustig: „Er wird in der Show sein – aber noch nicht jetzt“, meinte der Moderator – und legte nach: „Wie cool ist das? Er ist Keith Richards, er kann tun, was er möchte“.

Zu sehen gibt es den launigen Vorfall hier:

Später fand Keith glücklicherweise den richtigen Zeitpunkt für seinen Auf- beziehungsweise Eintritt – und sprach mit Fallon nicht nur über das neue Stones-Album, sondern demonstrierte auch sein bekanntes Open-G-Gitarrentuning, bei dem er nur fünf statt sechs Saiten benötigt.

