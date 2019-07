Rosalía veröffentlicht neues Video zu „Fucking Money Man“

Rosalía hat ihr neues Video zu dem aus zwei Teilen bestehenden Song „Fucking Money Man“ veröffentlicht.

Während die Sängerin in der ersten Hälfte des Videos zu „Milionària“ eine geldgierige Gameshow-Kandidatin mimt, stimmt Rosalía kurz darauf mit „Dio$ No$ Libre Del Dinero“ (übersetzt: „Gott, befreie uns vom Geld“) nachdenklichere Töne an. Produziert wurde der rund fünfminütige Retro-Clip von Bàrbara Farré.

Die spanische Musikern hat 2019 bereits eine Reihe neuer Songs veröffentlicht. So erschien Ende März ihr Track „Con Altura“, für den sie sich den kolumbianischen Latin-Pop-Sänger J Balvin an die Seite holte. Seit Anfang April ist sie außerdem auf James Blakes „Barefoot in the Park“ zu hören. „Fucking Money Man“ ist der Nachfolger zu Rosalías Ende Mai veröffentlichter Single „Aute Cuture“.

Rosalías aktuelles Album „EL MAL QUERER“ bei Amazon.de kaufen

Ihr zweites und aktuelles Album EL MAL QUERER erschien 2018. Zuletzt stand die Katalanin beim „Primavera Festival“ in Barcelona sowie beim dänischen „Roskilde Festival“ auf der Bühne.