Run The Jewels werden „Record Store Day“-Botschafter 2018

Am 21. April 2018 ist wieder „Record Store Day“, für den Plattenläden weltweit besondere Events organisieren und bei dem Musikliebhaber exklusive Veröffentlichungen erstehen können.

In der elften Runde der Veranstaltung folgen auf St. Vincent, Metallica und Dave Grohl in diesem Jahr Run The Jewels als internationale Botschafter.

EL-P, die eine Hälfte des Hip-Hop-Duos, sagte, er sei schon immer Teil der Plattenladen-Community gewesen. Als er also gefragt wurde, ob er die Rolle übernehmen wolle, war er „natürlich“ gleich dabei. „Ich fühle mich geehrt“, fügte der Rapper hinzu.

Zur Feier des Plattenladen-Tages 2018 werden RTJ eine „Golden Box“-Sammleredition veröffentlichen.

Am 6. März erscheint die Liste aller diesjährigen exklusiven Pieces, die Ihr beim „Record Store Day“ am dritten April-Samstag außerdem bekommen könnt.