Sam Fender: Feature mit Elton John wird „definitiv passieren“

Sam Fender hat bestätigt, dass eine Zusammenarbeit mit Elton John „definitiv irgendwann passieren wird“. Dabei fügte er hinzu: „Wir wollen etwas Besonderes zusammen machen.“

Fender: „War zu beschäftigt, um mit Elton zu arbeiten“

In einem Gespräch für die „Wired“-Kolumne des „Daily Star“ sprach Fender über den Wunsch, mit Elton John zusammenzuarbeiten, nachdem er nicht an Johns Album THE LOCKDOWN SESSIONS teilnehmen konnte, weil er sein eigenes Album SEVENTEEN GOING UNDER fertigstellen musste. Dazu sagte er: „Es klingt schrecklich zu sagen: Ich war zu beschäftigt, um mit Elton zu arbeiten, aber ich musste mein Album fertigstellen.“ Ich und Elton werden auf jeden Fall irgendwann zusammenkommen“, fuhr er fort. „Wir müssen nur die Zeit finden, um ins Studio zu gehen.“

Weiter sagte er aus: „Wir wollen etwas Besonderes zusammen machen. Mir würde es gefallen, wenn wir etwas Zurückhaltendes machen würden, das mit einer Band organisch klingt.“

Auftritt mit Holly Humberstone

Anfang des Monats überbrachte Sam Fender Holly Humberstone die Nachricht, dass sie als Gewinnerin des BRIT Rising Star Awards 2022 bekannt gegeben wurde, und sang mit ihr eine Akustikversion von „Seventeen Going Under“.