Shacke One und Morlockk Dilemma „bleiben in Sachen Beischlaf eine Autorität“

Die Weddinger Kiezlegende Shacke One hat eine weitere Single aus seinem bald erscheinendem Album S1 veröffentlicht. In dem gemeinsamen Song mit der Berliner Untergrund-Ikone Morlockk Dilemma rappen die beiden über ihre Qualitäten als Musiker und Liebhaber. Jede Cypherrunde würden die beiden durch ihre Anwesenheit zur „Elefantenrunde“ avancieren lassen. Und auch im Bett haben die beiden nach eigener Aussage einiges drauf: „Diese Rapper machen im Leihwagen auf Frauenmagnet / Doch wir bleiben in Sachen Beischlaf eine Autorität“, rappt Morlockk Dilemma.

Das Album des selbsternannten „Boss der Panke“ soll am 28. Juli 2022 erschienen. Das ist aber bei Weitem nicht das einzige Projekt des charismatischen Kiez-Atzen. So vertreibt er zusammen mit Freunden mit dem „Nordberliner“ ein eigenes Bier, dass es in Berlin bereits in über 150 Geschäften zu erwerben gibt. Darüber hinaus war Shacke One auch in die Produktion des Kinofilms „Heikos Welt“ involviert, für den der Hauptdarsteller Martin Rhode jüngst beim Filmfest München als bester Schauspieler in der Sektion „Neues Deutsches Kino“ geehrt wurde. Laut der Jury hätte er die Rolle des leicht trotteligen Ur-Berliners „mit Witz und glaubhafter Verbundenheit zu der Welt des Dart, der Currybuden und Eckkneipen“ gespielt. Shacke One ist in dem Film selbst auch zu sehen – natürlich in der Kneipe.