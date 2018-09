Smartphones sind wahre Alleskönner und viele Menschen nutzen sie nicht nur, um damit im Web zu surfen, sondern auch als Digitalkamera und portablen Musikplayer. Doch was machen, wenn eure neuen Hi-Res-Audio-Kopfhörer am Smartphone plötzlich nicht gut klingen und ihr nicht extra eine Alternative zum iPod als Zweitgerät kaufen wollt? Wir geben Euch Tipps, mit denen Ihr den Sound Eures Smartphones verbessern könnt.

Sound verbessern mit dem Equalizer

Auch interessant Meinung Neue iPhones: Apple verzichtet auf den Klinken-Adapter Mit dem Equalizer könnt ihr die Höhen, Mitten und Tiefen individuell einstellen und an Eure Vorlieben anpassen. Aber es gibt auch schon viele Voreinstellungen. Wenn Ihr beispielsweise gerne HipHop hört, haltet nach „Mehr Bass“ Ausschau. Und Fans von Gitarrenmusik sollten sich einmal die Presets für „Heavy Metal“ und „Rock“ anhören. Wenn Ihr ein iPhone nutzt, stehen Euch allerdings auch nur diese Voreinstellungen in iOS zur Verfügung. Android-User können hingegen das Klangbild individuell über den Equalizer einstellen. Die Option hierfür findet Ihr je nach Android-Modell an unterschiedlicher Stelle, meist aber im Audio-Bereich der Systemeinstellungen.

Equalizer-Alternative für Android

Für noch mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt es für Android aber auch spezielle Equalizer-Apps. Eine davon heißt „Equalizer FX“ und bietet gleich mehrere Funktionen, darunter:

Equalizer: Individuelles Einstellen von Höhen, Mitten und Tiefen

Individuelles Einstellen von Höhen, Mitten und Tiefen Bass Boost: Audioeffekt für mehr Bass

Audioeffekt für mehr Bass Virtualization: Damit simuliert Ihr mehrere Audiokanäle

Damit simuliert Ihr mehrere Audiokanäle Loudness Enhancer: Der Name ist Programm: Hiermit wird die Lautstärke erhöht. Benötigt mindestens Android 4.4)

Der Name ist Programm: Hiermit wird die Lautstärke erhöht. Benötigt mindestens Android 4.4) Presets: Bis zu 12 eigene Voreinstellungen könnt Ihr speichern

Bis zu 12 eigene Voreinstellungen könnt Ihr speichern Widgets: Anpassen des Equalizers über ein Widget auf Eurem Homescreen

„Equalizer FX“ unterstützt die gängigsten Musikplayer und Streaming-Dienste wie Spotify & Co. Einzig FM-Radios werden nicht unterstützt. „Equalizer FX“ ist kostenlos und werbefinanziert. Für 1,89 Euro gibt es aber auch die werbefreie Pro-Version als eigenständige App im Google Play Store.

Soundqualität in Apps anpassen

Ihr streamt Eure Musik ausschließlich über Apps wie Spotify und Soundqualität ist Euch wichtiger als Datenvolumen? Dann schaut in den Einstellungen der jeweiligen Apps nach. Dort gibt es in den meisten Fällen eine Option für die Soundqualität. Setzt diese einfach auf „Beste Qualität“ beziehungsweise „Sehr hoch“ und schon streamt Ihr Musik mit der bestmöglichen Bitrate. Aber aufgepasst: Sollte Euer Netz schwächeln, zum Beispiel in der U-Bahn, müsst Ihr vermehrt mit Aussetzern und längeren Ladezeiten rechnen.

Sound verbessern mit einem externen DAC

Auch interessant Test: Apple HomePod und Google Home Max im Vergleich Die Soundchips, die in Smartphones stecken, haben in der Regel keine besonders gute Qualität. Das hat zur Folge, dass sie nur einen eher mittelmäßigen Klang produzieren. Das hört man spätestens dann, wenn man einmal hochwertige Kopfhörer an sein Android-Handy oder iPhone anschließt. Wenn Ihr weder auf Euer Smartphone noch auf guten Sound verzichten wollt, gibt es aber auch hierfür eine Lösung: Der Einsatz eines DAC. DAC steht für „Digital-to-Analog Converter“ und beschreibt damit ein System, welches digitale Signale in analoge umwandelt. DACs haben dadurch den Vorteil, dass sie den Sound Eures Smartphones maßgeblich verbessern können. Stellt euch einen DAC vereinfacht ausgedrückt als externe Soundkarte für Euer Smartphone vor, um einen ungefähren Eindruck davon zu erhalten, was Euch erwartet.

Einer dieser DACs ist der FiiO Q1 Mark II: Mit einem Preis von um die 120 Euro wirkt der Equalizer für Laien auf den ersten Blick etwas teuer, die vielfältigen Funktionen, die Verarbeitungsqualität und die hohe Akkulaufzeit rechtfertigen den Preis aber und macht den FiiO Q1 Mark II vor allem für Einsteiger interessant. Und außerdem ist der DAC immer noch günstiger als ein hochwertiger DAP (digitaler Audio-Player).

Hier ein Überblick:

Vielfältige Anschlüsse: 2,5 mm (symmetrisch) und 3,5 mm

D/A-Wandler: Bis zu 32 Bit/384 kHz und DSD 256

Apple-MFi-zertifiziert

Laufzeit: Bis zu 20 Stunden Spielzeit

Hi-Res-Audio-zertifiziert

Funktioniert auch mit vielen Android-Smartphones, außerdem mit PCs und Macs

Zum Lieferumfang gehören außerdem noch verschiedene Kabel, Gummibänder für Huckepack-Lösungen und Silikon-Abstandhalter.

FiiO Q1 Mark II jetzt bei Amazon.de bestellen

devdnua Google Play Store ME FiiO

Weitere Highlights