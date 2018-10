Foto: Getty Images, Frederick M. Brown. All rights reserved.

Solange Knowles‘ neues Album wird in Kürze erscheinen. Das bestätigte die Musikerin im Interview mit der „New York Times“. Der Nachfolger von A SEAT AT THE TABLE, das 2016 Platz 1 der US-Album-Charts erreichte und ihr ihren ersten Grammy einbrachte, soll noch diesen Herbst auf den Markt kommen. Ein genaues Datum wolle sie jedoch nicht nennen, da es „wahrscheinlich vollkommen geformt zu einem mysteriösen und unerwarteten Moment“ veröffentlicht werde.

Das Album sei in Jamaica, New Orleans und Kalifornien aufgenommen worden, verriet Solange und fügte an, dass der Kern der Platte jazzlastig sei, „aber mit elektronischem und HipHop-Drum-And-Bass, weil ich es knallen und eure Glieder rasseln lassen will.“