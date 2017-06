Southside 2017: Fotos vom Festival-Sonntag – mit Lorde, Future Islands und Kontra K

Nicht nur das Hurricane Festival 2017 zeigte sich am finalen Sonntag noch einmal von seiner besten Seite, auch das Southside Festival fuhr alles auf, was dort in diesem Jahr noch nicht spielte, im Hohen Norden aber schon: In Neuhausen ob Eck traten unter anderem Linkin Park, Editors, Maximo Park, Future Islands, Axwell En Ingrosso, Twin Atlantic, Kontra K, Jimmy Eat World und A Day To Remember auf. Und damit Ihr Euch tatsächlich an diesen Tag erinnert, haben wir von allen Genannten schicke Fotos in der obigen Galerie versammelt.

Ihr wollt wissen, wie es am Samstag und am Freitag beim Southside 2017 aussah? So: