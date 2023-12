Kanye West: Gemischte Reaktion auf Entschuldigung für Antisemitismus

Jüdische Organisationen haben Stellung zu Wests Entschuldigung bezogen.

Kanye West, der sich in der Vergangenheit wiederholt antisemitisch äußerte, entschuldigte sich am Dienstag (26. Dezember) auf den Sozialen Medien für seine Tiraden. Er veröffentlichte ein Bild auf seinem Instagram- und X-Profil, auf dem eine selbstverfasste Entschuldigung in hebräischer Sprache steht. Dieser Post führte zu gemischten Reaktionen von jüdischen Organisationen sowie (Ex-)Fans des Rappers.

In dem Beitrag, den der 46-Jährige an die jüdische Community richtete, schrieb er: „Ich entschuldige mich aufrichtig bei der jüdischen Gemeinde für jeden unbeabsichtigten Ausbruch, der durch meine Worte oder Taten verursacht wurde. Es war nicht meine Absicht , zu beleidigen oder zu erniedrigen, und ich bedaure zutiefst den Schmerz, den ich verursacht habe. Ich bin bestrebt, bei mir selbst anzufangen und aus dieser Erfahrung zu lernen, um in der Zukunft für mehr Sensibilität und Verständnis zu sorgen. Eure Vergebung ist mir wichtig und ich setze mich dafür ein, Wiedergutmachung zu leisten und die Gleichheit zu fördern.“

Seht hier den Beitrag:

Geteilte Meinungen in der jüdischen Community

Vertreter der Anti-Defamation League (ADL), eine amerikanische Organisation mit Sitz in New York, die gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden eintritt, reagieren auf Wests Entschuldigung mit einer Stellungnahme auf X. Sie begrüßen dabei Wests Entscheidung, die Entschuldigung auf Hebräisch zu verfassen: „Nachdem er unermesslichen Schaden angerichtet hat, indem er seinen enormen Einfluss und seine Plattform dazu nutzte, unzählige Köpfe mit bösartigem Antisemitismus und Hass zu vergiften, könnte eine Entschuldigung auf Hebräisch der erste Schritt auf einem langen Weg zur Wiedergutmachung gegenüber der jüdischen Gemeinschaft und all jenen sein, die er verletzt hat. Letztendlich werden Taten lauter sprechen als Worte, aber dieser erste Akt der Reue ist willkommen.“

Hier seht ihr die Stellungnahme der Anti-Defamation League:

Auf der anderen Seite wurde Wests Entschluss, seine Entschuldigung nur auf Hebräisch zu verfassen, auch kritisiert. Ein Sprecher des amerikanisch-jüdischen Komitees argumentierte, dass Kanye West „absichtlich“ den meisten amerikanischen Juden und Nicht-Juden die Möglichkeit vorenthalte, seine Entschuldigung zu lesen.

Wests Äußerungen in der Vergangenheit

2022 erfuhr der US-Rapper große Kritik, nachdem er eine Reihe antisemitischer Äußerungen von sich ließ. Im Oktober 2022 trug er auf der Pariser Fashion Week ein „White Lives Matter“-T-Shirt und twitterte nach Gegenreaktionen, dass er „Death Con 3“ gegen jüdische Menschen betreiben werde – womit er wohl eine Art Gewaltaktion meint. Darauf folgten zahlreiche Interviews und Spitzen voller Hassreden, bis hin zu Hitler-Verherrlichungen.



Aber West fällt nicht nur durch seine antisemitischen Aussagen auf. Anfang des Monats erschien er auf seiner Pre-Listening-Party für das bevorstehende Album VULTURES mit einer schwarzen Ku-Klux-Klan-Kapuze.