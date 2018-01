Studie belegt: Rockmusik ging es noch nie so schlecht

Die Rockmusik blickt leise ihrem Untergang entgegen. Seit vielen Jahren scheint in diesem Genre niemand mehr etwas Neues zu erfinden und ohnehin: Nach einer Revolution à la Rock ‘N’ Roll sehnt sich im Moment kaum noch jemand. Was einige Zeit eine gefühlte Wahrheit zu sein schien, diskutieren wir in der aktuellen Musikexpress-Ausgabe. Wer sich den Tatsachen bisher trotzdem noch verweigern wollte, kann sich jetzt die neusten tristen Zahlen ansehen.

Eine Verbraucherstudie von Nielsen zum Ende des vergangenen Jahres belegt: Zum ersten Mal ist R&B/Hip-Hop das meist-vertretene Genre in den USA. Sieben der zehn meistgehörten Alben von 2017 kommen aus dieser Kategorie. Platz eins belegt Ed Sheerans ÷ (DIVIDE), darauf folgt Kendrick Lamars DAMN. 24,5 Prozent der konsumierten Musik gehörte dem R&B/Hip-Hop-Genre an – Rock hingegen nur 20,8 Prozent.

Zum ersten Mal ist Rock nicht mehr das Top-Genre

Auch am diesjährigen Coachella-Programm ist erkennbar, dass das Publikum sich umorientiert hat: Headliner sind Beyoncé, Eminem und The Weeknd. Zum ersten Mal ist kein Rock-Act unter den drei Hauptattraktionen.

Bereits im Juli vergangenen Jahres kündigten Daten die Entwicklung an: Zum ersten Mal seitdem Nielsen den Musikverbrauch in den USA beobachtet, war Rock nicht mehr das Top-Genre. Die gute Nachricht: Der Musikkonsum, so die aktuellen Zahlen, ist im Allgemeinen um 12,5 Prozent gestiegen.