Superorganism kündigen Debüt-Album an

Über Nacht, könnte man sagen, gelang Superorganism vor ein paar Monaten der Durchbruch. Mit ihrem Song „Something For Your M.I.N.D.“ verzeichnete die Pop-Band innerhalb weniger Tage mehrere Millionen Streams auf Spotify und Künstler wie Frank Ocean und Ezra Koenig (Vampire Weekend) wurden auf das Kollektiv aufmerksam. Hinter dem farbenfrohen Act stecken acht junge Musikerinnen und Musiker aus England, Japan, Australien und Neuseeland, die zu Beginn via E-Mail gemeinsam an Songs arbeiteten.

Mittlerweile leben alle Mitglieder gemeinsam in einem Haus in East-London und mit dem neuen Song „Everybody Wants To Be Famous“ kündigen Superorganism jetzt ihr Albumdebüt an, das so heißt wie sie: SUPERORGANISM.

SUPERORGANISM soll am 2. März erscheinen und wird von einer Tour durch Europa und Nordamerika begleitet. In Köln (Die Kantine) ist die Band am 22. Februar zu sehen, in Berlin (Festsaal Kreuzberg) am 23. Februar. Außerdem werden Superorganism beim Melt Festival im Juli erwartet.

Der bereits im Januar 2017 auf Soundcloud veröffentlichte Song „Something For Your M.I.N.D.“ war im Frühjahr wegen eines scheinbar unrechtmäßig verwendeten Samples kurzzeitig offline gestellt worden. Das offizielle Video dazu erschien im September.