Tame Impalas Kevin Parker: „Ich muss mich wertlos fühlen, um Musik machen zu wollen.“

Tame Impalas Kevin Parker hat sich in einem Interview mit der New York Times erstmals dazu geäußert, weshalb der Nachfolger zu dem 2015 veröffentlichten CURRENTS so lange auf sich warten lassen habe.

Parker zufolge würde er jedes Jahr ein neues Album herausbringen, wenn er denn dazu in der Lage wäre. Allerdings ließe sich dieser Prozess bei ihm nicht beschleunigen. „Um überhaupt erst mit der Produktion eines neuen Albums beginnen zu können, muss ich erst mal wieder an einem Punkt ankommen, an dem ich mich wertlos fühle“, erklärte er.

Bereits als Kind habe er mit dem Songschreiben begonnen, um seinem Selbstwertgefühl auf die Sprünge zu helfen. „Ironischerweise habe ich absolut kein Bedürfnis danach, Musik zu machen, wenn ich mich fantastisch oder selbstbewusst fühle und in meinem Leben alles glatt läuft“, so Parker.

Kooperation

Im Gegensatz zu Musikern, die sich von der Vorstellung, auf der Bühne zu stehen, inspirieren ließen, versetze Parker sich am liebsten in die Zeit zurück, in der er als Kind mit Kopfhörern auf den Ohren im Bus gesessen oder sich mit Musik in sein Zimmer verkrochen habe.

Auch viele der Songs auf dem neuen Album beschäftigten sich mit der Bedeutung von Zeit und damit, wie schnell diese an einem vorbeiziehe.

Zuletzt hatten Tame Impala mit der Veröffentlichung ihrer beiden neuen Songs „Patience“ und „Boderline“ einen ersten Vorgeschmack auf das bevorstehende Album gegeben, für das es bisher noch kein offizielles Erscheiunungsdatum gibt.

Neben ihren Headliner-Auftritten beim Schwestern-Festival Hurricane/Southside werden Tame Impala für eine weitere Show nach Deutschland kommen: Am 13. August geben sich Kevin Parker und Co. bei „50 Jahre Musikexpress – Das Festival“ in der Berliner Wuhlheide die Ehre. Unterstützt werden sie an dem Tag von Blood Orange und Yeasayer.

Tickets für unser großes Jubiläums-Open-Air gibt es ab sofort online bei eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für circa 50 Euro.