Tarek von K.I.Z kündigt sein erstes Soloalbum „GOLEM“ an

Tarek K.I.Z am 08. September 2018 Live in Berlin beim Lollapalooza Festival

Am 02. Oktober 2019 kündigte Tarek Ebéné, seines Zeichens einer der drei Rapper von K.I.Z, sein erstes Solo-Album an. GOLEM, so der Titel, soll bereits am 13. Dezember 2019 erscheinen. Dies teilte Tarek via Social Media mit.

ALBUM | GOLEM | 13.12.2019



Bisher ist nur der Name des Albums, das Erscheinungs-Datum und das Cover bekannt. Letzteres ziert ein Bild des Rappers in seinen jungen Jahren. Das Foto wurde bereits einen Tag zuvor von mehreren Künstlern auf Instagram geteilt, nun ist auch der Grund bekannt.

Tarek ist das erste Mitglied von K.I.Z, das ein Solo-Album veröffentlicht.

2015 veröffentlichten die drei Rapper Maxim, Nico und Tarek ihr aktuelles Album HURRA DIE WELT GEHT UNTER.

2018 erschien zusammen mit Vork One, Cannibal Rob und Drama Kuba unter dem Pseudonym VSK (Verbales Style Kollektiv) das Album WO DIE WILDEN KERLE FLOWEN – eine Mischung aus Persiflage und Hommage an Rucksack tragende Old-School-Rapper.

Wann die erste Single aus GOLEM erscheint, wie viele Tracks das Album haben und ob es Features geben wird, ist nicht bekannt. Eben so wenig wie die Antwort auf die Frage, ob Nico und Maxim nachziehen werden.