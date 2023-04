Taylor Swift beruhigt Fans, nachdem sie sich während einer Show an der Hand geschnitten hat

„Es geht mir total gut und es war komplett meine Schuld – ich bin über den Saum meines Kleides gestolpert“, erklärt Swift in einem Twitter-Post.

Am vergangenen Wochenende hat Taylor Swift gleich drei Konzerte in Houston im Zuge ihrer aktuellen „The Eras Tour“ gegeben. Nach der letzten Show dieser Reihe zeigten sich jedoch viele Fans in den Sozialen Medien besorgt, da die 33-jährige Sängerin zwischenzeitlich mit einer blutigen Hand aufgetreten sei. Nun hat sich Swift am Montag (24. April 2023) auf Twitter an ihre Fans gewandt, um ihnen zu versichern, dass es ihr gut gehe.

Sie schrieb: „Ich habe gerade dre verrückte Shows in Houston gespielt und wache mit einem Lächeln auf, weil ich mich daran erinnere, wie viel Spaß wir alle hatten. Ich liebe diese Tour so sehr wegen der Leidenschaft, mit der die Leute bei der Sache sind – ich kann Atlanta kaum erwarten.“ Dann bezog sie sich auf den Vorfall: „PS für alle, die sich fragen, wie ich mich in die Hand geschnitten habe: Es geht mir total gut und es war komplett meine Schuld – ich bin über den Saum meines Kleides gestolpert und im Dunkeln hinter der Bühne gefallen, als ich mich schnell umziehen wollte – ich habe meinen Sturz mit meiner Handfläche abgefangen.“ Sie endete mit den Worten: „Macht euch keine Sorgen um mich, mir geht es gaaanz gut“ und fügte ein Kussmund-Emoji hinzu.

Aktuell ist die US-amerikanische Sängerin auf großer „The Eras Tour“, die pro Show etwa 44 (!) Songs umfasst. Am 24. März 2023 hat Taylor Swift ihre Fans bei dem Konzert in Las Vegas mit einer Live-Version von „Snow On The Beach“ am Ende ihres Sets überrascht – dem gemeinsamen Song mit Lana Del Rey auf ihrem jüngsten Album MIDNIGHTS. Bevor sie den Song anspielte, lobte sie die Sängerin zunächst in höchsten Tönen. Die 33-Jährige begann mit den Worten: „Lana Del Rey hat ein neues Album herausgebracht, und es heißt „Did you know there’s a tunnel under Oceans Blvd“, und Leute: Es ist so gut! Das wisst ihr wahrscheinlich schon, aber es ist einfach außergewöhnlich.“