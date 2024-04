Taylor Swift: Darum geht es im neuen Song „Fortnight“ mit Post Malone

Taylor Swift verarbeitet im neuen Song „Fortnight“ anscheinend eine kurze, aber intensive Liebe.

Taylor Swift dominiert mit dem Release von THE TORTURED POETS DEPARTMENT derzeit die Schlagzeilen – dazu trägt auch die Veröffentlichung ihres neuen Songs „Fortnight“ bei, bei dem die Sängerin von Post Malone unterstützt wurde. Doch worum geht es in dem Song eigentlich?

Auf Instagram schrieb Swift: „Ich bin ein großer Fan von Post Malone, weil er so ein toller Autor ist, so experimentierfreudig und mit Melodien, die sich für immer in deinem Kopf festsetzen. Als wir zusammen an ,Fortnight‘ gearbeitet haben, konnte ich diese Magie hautnah miterleben. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr den Song HEUTE um Mitternacht hört und das Video morgen um 20 Uhr ET seht.“

Im Songtext singt Swift über eine Beziehung, die zwar nur von kurzer Dauer war, sie aber offenbar tief berührt hat und immer noch schmerzt. In einer Zeile singt sie: „And I love you it’s ruining my life / I touched you for only a fortnight“, in einer anderen: „Your wife waters flowers. I wanna kill her“, in einer anderen.

Fans mutmaßen, dass Swift hier über ihre vergangenen Beziehungen zu Joe Alwyn und Matty Healy nachdenken könnte. Denkbar ist aber auch, dass Malone und die Sängerin einfach künstlerisch austoben, da sie auch über ihren untreuen Ehepartner singt. „Mein Mann betrügt mich. Ich will ihn umbringen“, heißt zum Ende des Songs. Wie Swift schon beim Schreiben von Folklore sagte: „Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen und die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion werden fast unbeschreiblich.“

Mit den Zeilen „I was a functioning alcoholic / ‚Til nobody noticed my new aesthetic“ scheint sie sich jedoch auch auf die Tatsache zu beziehen, dass sie vor der Eras-Tour mit dem Trinken aufgehört hat. Gegenüber „Time“ erklärte sie dazu: „Ich will die Show nicht mit einem Kater durchziehen müssen.“

Taylor Swift: Das sind die Lyrics von „Fortnight“

I was supposed to be sent away

But they forgot to come and get me

I was a functioning alcoholic

‚Til nobody noticed my new aesthetic

All of this to say, I hope you’re okay

But you’re the reason

And no one here’s to blame

But what about your quiet treason?

And for a fortnight there we were forever running

‚Til you sometimes ask about the weather

Now you’re in my backyard turned into good neighbors

Your wife waters flowers, I wanna kill her

All my mornings are Mondays stuck in an endless February

I took the miracle move on drug, the effects were temporary

And I love you, it’s ruining my life

I love you, it’s ruining my life

I touched you for only a fortnight

I touched you, but I touched you

And for a fortnight there we were forever running

‚Til you sometimes ask about the weather

Now you’re in my backyard, turned into good neighbors

Your wife waters flowers, I wanna kill her

And for a fortnight there we were together running

‚Til you sometimes come and tug my sweater

Now you’re at the mailbox turned into good neighbors

My husband is cheating, I wanna kill him