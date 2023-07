Taylor Swift: Jetzt geht der Preis-Irrsinn auf eBay los

Kurz nach Beginn des Vorverkaufs werden Tickets zu exorbitanten Preisen auf eBay weiterverkauft.

Am 12. Juli öffneten um neun Uhr die ersten Vorverkäufe für die deutschen Tour-Termine der „Eras“-Tour von Taylor Swift auf Eventim. Um Chaos zu vermeiden, wurden Presale-Codes an vorab registrierte Nutzer:innen verschickt, mit denen sie sich in einer virtuellen Warteschlange einfügen konnten. Trotzdem verspricht der Zugang zum Presale noch lange keinen Erfolg beim Ticketkauf. Die ersten Konzerte sind aber inzwischen ausverkauft und viele Fans beschweren sich über Probleme auf der Eventim-Website. Dazu kommt, dass nicht alle Käufer:innen tatsächlich interessiert an der Teilnahme eines Gigs der Popsängerin sind – schließlich geht nun schon der Weiterverkauf via eBay los.

1.500 Euro für zwei Stehplätze in Gelsenkirchen

Auf eBay gibt es bereits viele Nutzer:innen, die die Karten für die deutschen Konzerte für enorme Summen zum Verkauf anbieten. So stehen beispielsweise zwei Tickets für Stehplätze („Front Standing“) in Gelsenkirchen für fast 1.500 Euro auf der Online-Plattform bereit – also etwa 1.200 Euro mehr als der Originalpreis. Andere eBay-User:innen versteigern ihre Karten, wobei der Preis für einen einzigen Stehplatz zum Beispiel in Gelsenkirchen nach 21 Geboten schon bei 391 Euro liegen kann.

Weiterhin werden Zugangscodes für den Presale bei einem Startgebot von 29 Euro angepriesen, wie auch vier Tickets ab 1.800 Euro. In jedem Fall lässt sich sagen: Die Preisspanne ist wirklich schon kurz nach Vorverkaufsbeginn extrem bei eBay.

Eventim versuchte eigentlich dem Wiederverkauf entgegenzuwirken, indem sie für die Taylor-Swift-Konzerte eine Personalisierung einrichteten. Was meint, dass Käufer:innen auf dem Ticket namentlich vermerkt werden und somit nur denen Zugang zum Auftritt gewährt wird, die sich selbst den Einlass erkauft haben bzw. die in Begleitung der Hauptkäuferin oder des Hauptkäufers zum Event kommen. Während dies den Weiterverkauf zwar erschwert, ist es eben doch nicht unmöglich die Personalisierung auf den Karten zu ändern.

Alle Deutschland-Termine von Taylor Swift im Überblick: