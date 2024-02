Taylor Swift spielt erstmals „Dear Reader“ live – hier sehen

Als zusätzliche Überraschung gab es beim Tokio-Gig auch eine Klavier-Performance von „Holy Ground“.

Am 07. Februar hat Taylor Swift das erste Konzert ihrer Asien-„The Eras“-Tour in Tokio gespielt. Dabei performte sie unter erstmalig den Fan-Favoriten „Dear Reader“ ihres Albums MIDNIGHTS auf der Bühne – einen Ausschnitt des Live-Debüts seht ihr hier.

Erste Live-Performance mit Lyrics-Twist

Der Track war Teil ihres „Surprise“-Parts der Show, bei dem die Swifties regelmäßig auf ihre selten performten Favoriten hoffen können. In diese Kategorie lässt sich auch „Dear Reader“ einordnen – der Song wurde erstmals im Mai 2023 veröffentlicht und seitdem noch nie live präsentiert. Während der Nummer fiel den Konzertbesucher:innen – abgesehen von dieser Tatsache – noch eine weitere Besonderheit auf. Taylor Swift änderte die Zeile „these desperate prayers of a cursed man“ zu „these restless tears of a cursed man“. Warum sie diese Abwandlung vornahm, kommentierte sie nicht.

Taylor Swifts „Dear Reader“ live:

Ebenfalls unerwartet lieferte sie eine Klavier-Version ihres Stücks „Holy Ground“ von der 2012er Platte RED. Ein Lied, das sonst auch nicht zur regulären Setlist gehört.

„Holy Ground“ live am Klavier in Tokio:

Neue Ära, neue Nägel

Kein Taylor-Swift-Gig ohne Easter Egg: Bei den vergangenen Stopps ihrer „The Eras“-Tour hatte die Musikerin ihre Fingernägel repräsentativ zu ihren Alben lackiert – zehn Farben für zehn Werke. In Tokio trat sie jetzt aber mit schlicht weißem Nagellack auf. Die Swifties haben eins und eins zusammengezählt und führen den Anstrich auf ihr neues Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT zurück, dass sie bei den Grammys 2024 angekündigt hatte. Ihre elfte LP (ausgenommen hier die Re-Recordings) erscheint am 19. April.