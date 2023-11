Taylor Swift: „Es macht mich wahnsinnig, wenn ihr Dinge auf die Bühne werft“

Sie freue sich über Geschenke aus dem Publikum, aber man solle sie ihr auf keinen Fall entgegenwerfen.

Taylor Swift hat sich bei einem Konzert ausgiebig gegen das Werfen von Dingen auf die Bühne ausgesprochen. Die 33-Jährige trat am 12. November im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour in Buenos Aires auf und brachte dort das Anti-Wurf-Statement, welches von Gigbesucher:innen gefilmt und im Netz geteilt wurde.

Gerade 2022 gab es einige erinnerungswürdige Bühnen-Würfe: von der Asche der Mutter bei Pink bis hin zum Sexspielzeug bei Lil Nas X. Taylor Swift bat ihr Publikum nun, so etwas zu unterlassen – schließlich könnten ihre Tänzer:innen auf den geworfenen Dingen ausrutschen. Weiter hieß es von ihr: „Einfach, weil Kommunikation bedeutet, sanfte, gesunde Grenzen zu haben: Es macht mich wirklich wahnsinnig, wenn Dinge auf die Bühne geworfen werden. Ich finde es toll, dass ihr Geschenke mitgebracht habt und das ist so nett, aber könnt ihr sie bitte nicht auf die Stage werfen. Ich liebe euch so sehr.“

Buenos Aires ist der finale, internationale Stop der „The Eras“-Tour, in der Swift mehrere Shows spielte. Bereits mit ihrem vorigen Konzert in der argentinischen Hauptstadt sorgte die Sängerin für Schlagzeilen, in dem sie spontan eine Zeile ihres Songs „Karma“ abänderte und daraus eine liebevolle Widmung für den NFL-Spieler und ihren aktuellen Partner Travis Kelce machte.