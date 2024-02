Jack Sweeney recherchiert seit Jahren Flugdaten von Promis. Für Swift eine Bedrohung der Privatsphäre.

Taylor Swift ist viel unterwegs und fliegt von einem Termin zum nächsten. Obwohl einige Daten ihrer Privatjet-Reisen öffentlich zugänglich sind, möchte die Sängerin vermeiden, dass wirklich alle ihre Trips publik werden und zur Grundlage für Diskussionen avancieren. Der US-Amerikaner Jack Sweeney ist ihr dabei ein Dorn im Auge. Der Student recherchiert seit einigen Jahren schon die Flugreisen-Daten von Prominenten und veröffentlicht diese in den sozialen Medien. Das wollen Swifts Anwälte jetzt unterbinden und drohen ihm mit einer Klage.

„Es geht um Leben und Tod“

Nach Angaben der „Washington Post“ sei in Sweeneys Heim in Florida bereits im Dezember 2023 ein Brief der Kanzlei angekommen. In diesem forderten die Jurist:innen ihn auf, keinerlei Daten von Taylor Swifts Privatjet mehr öffentlich zu machen. Sollte er dies nicht unterlassen, hätten sie „keine andere Wahl, als alle Rechtsmittel zu ergreifen“. Als Grund für die Aufforderung nennt Anwältin Katie Wright Morrone unter anderem, dass seine Beiträge der Musikerin „direkten und nicht wiedergutzumachenden Schaden sowie emotionalen und körperlichen Schmerz“ zugefügt hätten – sie fürchte sich um ihre persönliche Sicherheit.

In dem Schreiben an den 21-Jährigen, den Morrone der Zeitung vorlegte, heißt es weiter: „Während dies für Sie ein Spiel sein mag oder ein Weg, von dem Sie sich Reichtum oder Ruhm erhoffen, geht es für unsere Mandantin um Leben und Tod.“ Sie fügte hinzu, dass es „kein legitimes Interesse an oder ein öffentliches Bedürfnis nach diesen Informationen gibt, außer um zu stalken, zu belästigen und Herrschaft und Kontrolle auszuüben.“

„Ihr Team glaubt, es könne die Welt kontrollieren“

Die „Cruel Summer“-Sängerin sah sich erst im Januar 2024 mit einem Stalker konfrontiert, der ihr Haus in New York aufsuchte. Dieser ist jetzt wegen Belästigung und Stalking angeklagt. Morrone sieht zwischen dem Tracking ihrer Flugdaten und dem Vorfall einen Zusammenhang und erklärte: „Wir können keine laufenden, polizeilichen Ermittlungen kommentieren, aber wir können bestätigen, dass das Timing der Stalker eine Verbindung nahelegt. Seine Posts verraten genau, wann und wo sie sein würde.“

Jack Sweeney sieht in seinem Umgang mit den Daten kein Fehlverhalten. Er sagte der „Washington Post“, dass es sich um bereits öffentliches Wissen handeln würde und Swifts juristisches Team ihn davon abhalten wolle, diese weiter zu verbreiten. „Diese Informationen sind bereits im Umlauf. Ihr Team glaubt, es könne die Welt kontrollieren“, so Sweeney.

Aktuell keine Posts über Swift

Nachdem die Klage rausging, sperrten einige soziale Medien Sweeneys Konten, mit der Begründung, er würde gegen die Datenschutz-Verordnung verstoßen. Mittlerweile teilt der Student aber zumindest auf Instagram, Threads und Facebook wieder Beiträge zu den Flügen anderer Promis unter dem Namen „Celeb Jets“. Seine im Dezember 2023 neu gegründete Instagram-Seite „TaylorSwiftJets“ wurde bereits wieder deaktiviert. Auch sein privater Account existiert aktuell nicht mehr.