Trotz horrender Ticketpreise: Deutschland-Tour der Rolling Stones ist ausverkauft

Es muss die Käufer der Gedanke getrieben haben, dass dies nun wirklich die letzte Chance werden könnte, The Rolling Stones einmal in ihrem (und deren) Leben live zu sehen: Alle drei Deutschland-Konzerte der noch lebenden Ü70-Rock’n’Roll-Legenden sind offiziell ausverkauft. Dies melden die nationalen Veranstalter FKP Skorpio und DEAG, 180.000 Tickets seien somit allein in Deutschland für die „STONES – NO FILTER“-Tournee der Stones verkauft worden. „Lediglich VIP-Pakete, die neben den reinen Konzertkarten exklusives Merchandising und weitere Zusatzleistungen enthalten, sind in den drei Konzertstädten noch verfügbar. In Hamburg gibt es zusätzlich ein limitiertes Kontingent an Premium-Paketen inkl. Catering“, heißt es.

Der Ansturm auf Tickets für die Konzerte der Rolling Stones in Hamburg, München und Düsseldorf war keine Überraschung, die Ticketpreise leider auch nicht. Es gab für die einzelnen Shows jeweils bis zu elf verschiedene Preiskategorien. Am günstigsten zu haben war ein Rang-Stehplatz in München für vergleichsweise okaye 76,65 Euro, die bestmöglichen Sitzplätze im Innenraum kosteten hingegen jeweils 499 Euro.

wenn Menschen 350 € zahlen,um 'nem größenwahnsinnigen Millionär zuzuhören-

kann #Hoeness nicht einfach Mario Barths leere Hallen vollmachen? — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) May 12, 2017

The Rolling Stones veröffentlichten im vergangenen Jahr ihr Cover-Album BLUE & LONESOME. Die Dokumentation „Olé Olé Olé!: A Trip Across South America“ kommt als DVD am 26. Mai in den Handel.