The Go-Go’s: Comeback nach 20 Jahren mit „Club Zero“

The Go-Go's-Mitglieder Kathy Valentine, Charlotte Caffey, Jane Wiedlin, Belinda Carlisle und Gina Schock hier 2018 in New York.

The Go-Go’s sind nach 20 Jahren mit neuer Musik zurück. „Club Zero“ ist der erste Song seit ihrem 2001 erschienenem Album GOD BLESS THE GO-GO’S. Neben dem Track wird am 1. August ein Dokumentarfilm über die kalifornische New-Wave-Band erscheinen.

Hört Euch unten den neuen Song „Club Zero“ an:

Einer Pressemitteilung zufolge wurde „Club Zero“ per E-Mail-Austausch zwischen den Bandmitgliedern geschrieben und dann bei Lucky Recording in San Francisco und Los Angeles aufgenommen:

„Da die Band immer leidenschaftlich für relevante Themen war, kommt der hymnische, punkige Song gerade rechtzeitig für eine Welt, die dringend eine Stimme des Optimismus‘ und des Wandels braucht.“

Das ist der Trailer zur Showtime-Dokumentation:

Der neue Dokumentarfilm mit dem Titel „The Go-Go’s“ wurde von der preisgekrönten Regisseurin Alison Ellwood inszeniert, die vollen Zugang zur Band und ihrem Archiv erhielt. Er erscheint am 1. August auf dem US-Sender Showtime.

The Go-Go’s wurden 1978 in Los Angeles von Charlotte Caffey, Belinda Carlisle, Gina Schock, Kathy Valentine und Jane Wiedlin gegründet und gelten als die erfolgreichste rein weibliche Rockgruppe der Geschichte. Der Durchbruch gelang der Band 1981 mit ihrem Debütalbum BEAUTY AND THE BEAST, das in den USA Doppelplatin erhielt und sogar für einen Grammy nominiert wurde. 2011 bekam die Formation einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.