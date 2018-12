The Good, The Bad & The Queen kommen im Juni 2019 nach Deutschland

Paul SIMONON und Damon ALBARN von THE GOOD THE BAD AND THE QUEEN am 17. August 2007 auf dem Lowlands Festival.

Damon Albarns Dritt(?)- Band The Good, The Bad & The Queen tauchte erst kürzlich wieder aus der Versenkung auf. Im November lieferten sie ihren musikalischen Brexit-Kommentar MERRIE LAND ab. Jetzt gehen die Briten auf Tour und kommen im Sommer 2019 unter anderem nach Hamburg und Berlin. Präsentiert vom Musikexpress.

Die Deutschland-Konzerttermine von The Good, The Bad & The Queen 2019:

01.06.2019 Hamburg, Mojo

02.06.2019 Berlin, Heimathafen

MERRIE LAND ist erst das zweite Album der Supergroup. Es war ME-Album der Woche sowie des Monats und erhielt fünf von sechs Sternen.

Rezensent Jochen Overbeck schrieb: „The Good, The Bad & The Queen, das wurde vorher schon angekündigt, haben einen Kommentar zum Brexit eingespielt. Dieser Kommentar besitzt sogar eine geografische Verortung, er spielt in Blackpool, im Norden Englands. Das ist eine dieser Städte an der Küste, die für den Brexit stimmten. 67,5 Prozent wollten in dem Krisengebiet des Faded Glamour, das im britischen Pop zuletzt von Franz Ferdinand besungen wurde, raus aus der EU, um genau zu sein.” Ein Kurzkommentar wurde es, mit ein bisschen mehr als einer halben Stunde Spielzeit. Dennoch sehr hörenswert, fanden wir.

The Good, The Bad & The Queen bestehen aus Sänger Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Bassist Paul Simonon (The Clash), Schlagzeuger Tony Allen (u.a. Fela Kuti) und Simon Tong (The Verve). Ihr bisher einziges, selbstbetiteltes Album erschien 2007 und wurde von der Presse überaus positiv aufgenommen. In der Jahresbestenliste des Musikexpress landete THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN auf Platz 3 der besten Platten des Jahres 2007.

Arbeitstier Damon Albarn brachte erst im Juni 2018 mit THE NOW NOW ein neues Album mit den Gorillaz heraus und tourte kürzlich mit der Band durch Nordamerika. Das Touren scheint für Damon Albarn also kein Ende zu nehmen.