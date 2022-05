The National stellen drei neue Songs live vor

Erstmals seit 2019 gehen The National wieder auf Tour. Bei deren Europaauftakt im spanischen Pamplona hat die Band um Matt Berninger gleich drei neue Songs präsentiert. Sie tragen die schönen Namen „Grease In Your Hair (Birdie)“, „Tropic Morning News (Havisham)“ und „Bathwater (Mount Auburn)“. Fan-Mitschnitte der neuen Songs sind online bisher nicht aufgetaucht – oder bereits wieder verschwunden.

Ein neues Album haben The National noch nicht angekündigt, wohl aber die Tatsache, dass sie durchaus an neuer Musik arbeiteten. In einem aktuellen Instagram-Post hieß es mit Grüßen aus dem Probenraum: „It’s great for the seven of us to finally be back together in a room working on music both fresh and familiar“. Bereits im März erklärte Gitarrist Aaron Dessner, dass ihr nächstes Album zurück zu ihrem klassischen Sound gehe und viel Energie in sich trage.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Maria Villegas (@wearelondoning)

Die komplette Setlist in Pamplona las sich wie folgt:

The National just posted their setlist from their concert in Pamplona and if the Manchester gig is anything like this i will simply evaporate pic.twitter.com/hxpxVog5Bz — Dan Ahern 🎮 (@danahern96) May 29, 2022

‘Don’t Swallow the Cap’

‘Mistaken for Strangers’

‘I Should Live in Salt’

‘Bloodbuzz Ohio’

‘I Need My Girl’

‘This Is the Last Time’

‘The System Only Dreams in Total Darkness’

‘Grease in Your Hair (Birdie)’

‘Light Years’

‘Slow Show’

‘Guilty Party’

‘Day I Die’

‘Tropic Morning News (Haversham)’

‘Pink Rabbits’

‘Rylan’

‘England’

‘Graceless’

‘Fake Empire’

‘About Today’

Zugabe:

‘Bathwater (Mount Auburn)’

‘Mr. November’

‘Terrible Love’

‘Vanderlyle Crybaby Geeks’

Ihre Tour führt The National in den kommenden Wochen in weitere europäische Städte und auf Festivals. Im Juni geben sie drei Konzerte in Deutschland:

13. Juni Hamburg, Stadtpark

15. Juni Berlin, Zitadelle Spandau

16. Juni Gelsenkirchen, Amphittheater

Este final del concierto de The National en Pamplona ha sido un locurón 🖤 pic.twitter.com/oXsxX0UMYq — Josean Rodriguez (@Kotxean) May 28, 2022



The Nationals aktuelles Album I AM EASY TO FIND erschien 2019. Davor und danach tourten sie immer wieder auch durch Europa. Lest hier unser Nachbericht ihres Konzerts in der Max-Schmeling-Halle im Jahr 2017. Sänger Matt Berninger brachte 2020 sein Solodebüt SERPENTINE PRISON heraus. Gitarrist Aaron Dessner arbeitete als Produzent und Musiker maßgeblich an Taylor Swifts Alben FOLKLORE und EVERMORE mit.