The Smiths bringen eine große Neuauflage von „THE QUEEN IS DEAD“ heraus

Wer braucht schon ihre Reunion, wenn sie in so schöner Regelmäßigkeit trotzdem „neue“ Musik veröffentlichen: The Smiths haben eine „Super Deluxe Edition“ ihres 86er-Albums THE QUEEN IS DEAD angekündigt – zumindest indirekt.

Vor über einem Monat teaserten The Smiths die mutmaßliche Neuauflage bereits auf ihrer Facebook-Seite an. Passiert war seitdem, außer bis zuletzt neuer Teaser, nichts weiter. Findige Fans hinter der Seite „Morrissey Solo“ aber haben nun auf Amazon.uk die Vorbestellmöglichkeit des Boxsets inklusive Tracklisting entdeckt. Die Daten sind mittlerweile wieder offline genommen worden, wurden hier aber festgehalten. Demnach soll die Deluxe-Edition von THE QUEEN IS DEAD am 20. Oktober 2017 auf Doppel-CD sowie auf CD und DVD erscheinen und die folgenden Songs umfassen:

Disc 1

01 “The Queen Is Dead” (2017 Master)

02 “Frankly, Mr. Shankly” (2017 Master)

03 “I Know It’s Over” (2017 Master)

04 “Never Had No One Ever” (2017 Master)

05 “Cemetery Gates” (2017 Master)

06 “Bigmouth Strikes Again” (2017 Master)

07 “The Boy With The Thorn In His Side” (2017 Master)

08 “Vicar In a Tutu” (2017 Master)

09 “There Is A Light That Never Goes Out” (2017 Master)

10 “Some Girls Are Bigger Than Others” (2017 Master)

Disc 2

01 “The Queen Is Dead” (Full Version)

02 “Frankly, Mr. Shankly” (Demo)

03 “I Know It’s Over” (Demo)

04 “Never Had No One Ever” (Demo)

05 “Cemetery Gates” (Demo)

06 “Bigmouth Strikes Again” (Demo)

07 “Some Girls Are Bigger Than Others” (Demo)

08 “The Boy With the Thorn In His Side” (Demo Mix)

09 “There Is A Light That Never Goes Out” (Take 1)

10 “Rubber Ring” (Single B-Side) [2017 Master]

11 “Asleep” (Single B-Side) [2017 Remaster]

12 “Money Changes Everything” (Single B-Side) [2017 Master]

13 “Unloveable” (Single B-Side) [2017 Master]

Zum Record Store Day 2017 veröffentlichten The Smiths eine 7-Inch mit einer Demoversion von „The Boy With The Thorn In His Side“ und einer versteckten Botschaft.