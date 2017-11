The Wombats: Seht hier das neue skurrile Video zu „Lemon To A Knife Fight“

Die Liverpooler Band um Sänger Matthew Murphy hat für das kommende Jahr ein neues Album namens BEAUTIFUL PEOPLE WILL RUIN YOUR LIFE angekündigt. Am 9. Februar 2018 wird der Nachfolger von GLITTERBUG von 2015 erscheinen. Einen ersten Vorgeschmack haben die Wombats bereits mit der Single „Lemon To A Knife Fight“ hören lassen.

Düster und surreal – David Lynch eben

Im Gegensatz zu dem Song ist der Inhalt des Videos schwer verdaulich. Der Clip zeigt eine Entführung, die zum absurden Gruselstück wird, sobald der Vollmond sich zeigt. Als Inspiration für das Video mussten die Werke von David Lynch herhalten. Wobei Regisseur Finn Keenan die Aussage relativiert hat und sagte: „Die Idee zu diesem Video stammt aus einer Zeile aus ‘David Lynch meets Power Rangers’. Ich wollte etwas düsteres, surreales und ein bisschen verstörendes machen, was dann aber auf einen Schlag auf den Kopf gestellt wird und zu einem lächerlichen Ende führt“.

Matthew Murphy sei mit seiner Frau auf dem bekannten Mulholland Drive in einen Streit geraten, erzählt er. Auch das trug zum Inhalt des Videos bei. Der Mulholland Drive ist nicht nur eine Straße in Los Angeles, sondern auch ein Film von David Lynch, der im Jahr 2002 erschien.

Seht hier das Video:

Das neue Album wird die Wombats auch auf eine Tour durch Deutschland führen. Folgende Termine stehen an:

06.04.18 – Jovel, Münster

07.04.18 – E-Werk, Köln

10.04.18 – Neue Theaterfabrik, München

15.04.18 – Astra, Berlin

16.04.18 – Docks, Hamburg