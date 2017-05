Tierisch: In alt-Js neuem Song „Adeline“ verliebt sich ein tasmanischer Teufel

alt-J haben einen weiteren neuen Song ihres kommenden Albums RELAXER vorgestellt. In „Adeline“ geht es laut einem Tweet der Band angeblich um einen tasmanischen Teufel, der sich in eine Frau verliebt, während er sie beim Schwimmen beobachtet. Das dazugehörige Video erinnert aber viel mehr an Zini aus „Spaß am Dienstag“, falls sich daran wiederum auch ohne Nachhilfe von Jan Böhmermann noch irgendwer erinnert.

Zuvor ließen alt-J bereits die neuen Songs „3WW“ und „In Cold Blood“, letzteres mit tierischem Video feat. Iggy Pop, hören und sehen. RELAXER von alt-J erscheint am 2. Juni 2017.