Till Lindemann veröffentlicht neues Gedicht: Abrechnung mit Vorwürfen?

„Mit Verlaub, ihr seid gescheitert / Es geht mir gut“, heißt es in Lindemanns Gedicht etwa.



„Draußen jaulen die Hyänen / Doch mit Verlaub, ihr seid gescheitert / Es geht mir gut / Ja / Es geht weiter“: So endet ein bislang unbekanntes Gedicht, das Rammstein-Frontmann Till Lindemann am 10. Januar 2024 in seinen Instagram-Stories veröffentlichte. Zuvor hatte er seinen Unterstützern und Unterstützerinnen einige Zeilen gewidmet.

„An alle, die bei mir sind und bei mir waren. Ich wünsche viele GUTE Jahre“, schreibt Lindemann zunächst. Das Gedicht, dass er dann im Anschluss postet, nennt sich „Aus Rot wird Braun“.

„Verbal onanieren im Komplott“

Wirft man einen Blick auf Zeilen wie „Schwarz auf weiß steht es ja da / Was geschrieben wird, ist wahr / Hoch der Hacken dicht zu Gott / Verbal onanieren im Komplott“ oder auf das oben genannte Zitat, bekommt man durchaus den Eindruck, Lindemann rechnet hier mit den 2023 gegen ihn erhobenen Vorwürfen sowie der medialen Berichterstattung über ihn ab.

Hier gibt es das ganze Gedicht zu lesen:

Gestiefelt laufen sich die Wege

Laut der Vergangenheit entgegen

Was man da spricht, da steht im Sinn

Auf wen man zeigt, gerichtet hin

Was gelogen wird, ist wahr

Rot wird braun, nichts ist wie’s war

Schwarz auf Weiß steht es ja da

Was geschrieben wird ist wahr

Hoch der Hacken dicht zu Gott

Verbal onanieren im Komplott

Schwer fällt der Schnee,

Tut nicht mehr weh

Leg Blumen auf mein Grab

Lass ruhen

Denn sie wissen nicht, was sie da tun

So viel Neid in hohlen Venen

Draußen jaulen die Hyänen

Doch mit Verlaub, ihr seid gescheitert

Es geht mir gut

Ja

Es geht weiter

Musikvideo zu „Entre Dos Tierras“ erscheint „bald“

In einem weiteren Posting teasert Lindemann außerdem die Veröffentlichung des Musikvideos von „Entre Dos Tierras“ an. Der Rammstein-Frontmann hatte den im Original von Heroes De Silencio gesungenen Song bei seinem Silvester-Konzert im Guanamor Teatro Studio in der mexikanischen Stadt Zapopan zum ersten Mal live performt, die Single erschien bereits am 26. Dezember 2023.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Missbrauchsvorwürfe von mehreren Frauen

Lindemann wurde 2023 mehrfach Missbrauch vorgeworfen. Mehrere Frauen hatten sich in sozialen Netzwerken und anschließend bei den Medien gemeldet, um von möglichem Machtmissbrauch und mutmaßlichen Übergriffen zu berichten. Es kam zu Protesten vor Konzerten und Verbotsforderungen. Die Staatsanwaltschaft Berlin stellte die Ermittlugnen gegen den Sänger im August 2023 jedoch ein.