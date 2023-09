Till Lindemanns „Casting-Direktorin“ meldet sich nach Einstellung der Ermittlungen

Kurz nachdem die Staatsanwaltschaft dies bekannt gab, tauchte Makeeva jedoch wieder auf Instagram auf — ihr Profil wurde wieder öffentlich sichtbar und in ihrer Story postete sie einen Clip von einem vier Jahre alten YouTube-Video mit dem Titel „When people lie about rape“ (zu Deutsch: „Wenn Leute über Vergewaltigung lügen“) Darin versetzt sich der YouTuber Anthony D. Griffin („Longbeach Griffy“) in die Rolle eines Mannes, der nach einer vierjährigen Gefängnisstrafe informiert wird, dass die Frau in ihren Anschuldigungen gelogen hatte.