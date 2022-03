Torres verschiebt Deutschland-Tour 2022 – hier die neuen Termine

„Rock soll tot sein? Wer behauptet denn so einen Quatsch? Es gibt doch Torres, unsere breitbeinige Heldin.“

So begann ME-Autor Stefan Hochgesand seine Rezension über THIRSTIER, das aktuelle Album von Torres, das im Juli 2021 erschien, damals unser Album der Woche und in unserer Liste der 50 besten Alben 2021 Monate später auf Platz 10 gewählt wurde. ME-Redakteurin Hella Wittenberg fasste zusammen: „Torres’ Entwicklung mit anzuhören, macht einfach Laune. Ihre fünfte Platte bestätigt, dass sie längst aus der Indie-Singer-Songwriterinnen-Nummer rausgewachsen ist. Jetzt setzt sie auf raumgreifende Rock-Hymnen, die selbst Alltägliches immer etwas glänzender darstellen, als man sich das zunächst denken würde. ‚Before my wild happiness, who was I if not yours?‘ konstatiert sie beispielsweise in ‚Hug From A Dinosaur‘. Wie schön kann man bitte über Liebe singen?! Bei ihr sind diese Momente mit einem donner-dröhnenden Gitarrenteppich unterlegt, der sich so mit ihrer mahnend bis sehnsüchtig-zerrenden Stimme verbindet, dass man nur feiern möchte: Endlich Epos!“

Entsprechend erfreut waren wir darüber, dass die us-amerikanische Songwriterin Mackenzie Ruth Scott, wie Torres mit bürgerlichem Namen heißt, im März 2022 auf Tour kommen wollte – präsentiert vom Musikexpress. Nun: Diese Tour muss nun, wie so viele Touren, verschoben werden. Die fünf geplanten Deutschlandkonzerte sollen im August und September nachgeholt werden. Darunter auch ein Auftritt beim ebenfalls vom Musikexpress präsentierten Golden Leaves Festival.

Neue Termine: Torres auf Tour 2022 – präsentiert vom Musikexpress

25.08. Köln, Bumann & Sohn

26.08. Darmstadt, Golden Leaves Festival

28.08. Hamburg, Uebel & Gefährlich

29.08. Berlin, Frannz Club

02.09. Schorndorf, Manufaktur

Weitere Infos beim Veranstalter unter www.puschen.net.

