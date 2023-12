Taylor Swift hat sich über die Entscheidung der Schiedsrichter mächtig aufgeregt. Was bisher geschah ...

Ein paar Tage nach Taylor Swifts Geburtstag (13. Dezember) besuchte die 34-Jährige ihren Freund Travis Kelce bei einem seiner Spiele in Massachusetts, um ihn anzufeuern. Als Kelce im dritten Viertel anscheinend gefoult wurde, regte sich die Sängerin mächtig auf.

Swift feierte die Entscheidung der Schiedsrichter wirklich nicht

Taylor Swift sah sich gemeinsam mit ihrem Vater das Spiel von Travis Kelces Mannschaft gegen die New England Patriots an. Im dritten Viertel kam der Kansas-City-Chiefs-Spieler durch den Patriots-Cornerback Myles Bryant zu Fall.

Dieser hatte zwar Kelce berührt, doch sei sein Sturz wohl übertrieben gewesen – dementsprechend ließen die Schiedsrichter das Game weiterlaufen und entschieden sich gegen einen „Pass Interference“ (eine Passbehinderung durch Körperkontakt).

Diese Entscheidung schien Swift allerdings nicht zu unterstützen, denn TV-Mitschnitte zeigten nun, wie sie fluchend darauf reagierte. „Was soll der Scheiß?!“, brüllte sie wohl in der VIP-Loge des Stadiums.

Swift weiß nicht, was von ihr gezeigt wird

Zuletzt wurde Swift vom „Time“-Magazin zur „Person of the Year“ gekürt. In dem Zuge gab sie ein Interview und erklärte, dass sie gar nicht einschätzen könne, wie oft sie von Fernsehübertragungen gezeigt werde, wenn sie Kelce bei seinen Spielen besucht: „Ich weiß nicht, woher sie wissen, in welcher Suite ich bin. Die Kamera ist etwa eine halbe Meile entfernt, und man weiß nicht, wo sie ist, und man hat keine Ahnung, wann die Kamera einen überträgt. Also weiß ich nicht, ob ich 17 Mal oder nur einmal gezeigt werde.“