„Unser Platz für Eure Hilfe“: Corona-Hilfsinitiative für gemeinnützige Organisationen

Am 29. April 2021 startet eine neue Hilfsinitiative, die gemeinnützige Organisationen unterstützen soll. Sie läuft unter dem Namen „Unser Platz für Eure Hilfe“ und wurde von der Deutschen Telekom initiiert.

Eine Woche lang stellt die Telekom 1.000 Werbeplätze in TV, Radio und Zeitungen sowie in Online-Medien und auf Außenflächen zur Verfügung. Die zu erwartende Gesamtreichweite belaufe sich auf über 200 Millionen Kontakte. Dafür stellt die Telekom einen einstelligen Millionenbetrag für fünf gemeinnützige Organisationen zur Verfügung.

Gemeinnützige Organisationen verzeichnen in der Pandemie einen deutlich steigenden Beratungsbedarf. „Wir nutzen unsere Möglichkeiten, die sichtbar zu machen, die für andere da sind. Schnell, unkompliziert und hoffentlich wirkungsvoll. Diese Organisationen zu unterstützen, ist für uns eine Herzensangelegenheit“, so Telekom-Chef Tim Höttges über die Initiative.

Durch die Telekom unterstützt werden:

Der gemeinnützige Verein setzt sich für die Menschen hinter den Kulissen der Live-Veranstaltungsbranche ein. Er sammelt Spenden für all diejenigen Akteur*innen, die durch die Pandemie arbeitslos geworden sind. Schon am 12. und 13. Dezember 2020 hat Crew Nation e.V. gemeinsam mit der Telekom eine zweitägige XR-Livestream-Konzertreihe veranstaltet. Unter dem Hashtag #lauterwerden wurde Bewusstsein für die verheerende Situation der Live-Musik, insbesondere ihrer Crews, geschaffen

und gleichzeitig wurden Spendengelder gesammelt. Bei dem Charity-Event traten Künstler*innen wie Die Fantastischen Vier, Adel Tawil, Fritz Kalkbrenner, Peter Maffay, The BossHoss, Milky Chance und Joy Denalane auf und verzichteten dabei auf ihre Gage. Das digitale Konzerterlebnis wurde im kostenlosen Livestream bei MagentaMusik 360 und bei MagentaTV im Programm #DABEI übertragen.

Der Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen leistet bei Katastrophen und Notsituationen weltweit humanitäre Hilfe. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Bündnis auch in Deutschland Hilfsprojekte für Menschen in Not gestartet. Neben der Aufklärung zählen im Kampf gegen COVID-19 vor allem die Versorgung mit Hygieneartikeln, Desinfektionsmitteln, medizinischer Ausrüstung und Medikamenten zu den wichtigsten Hilfsmaßnahmen.

Die Plattform versammelt ehrenamtliche Helfer*innen mit dem Ziel, Kindern im In- und Ausland digitale Teilhabe zu ermöglichen. Dafür werden nicht mehr genutzte Laptops oder Tablets mit Bildungssoftware bereitgestellt.

Das kostenfreie telefonische Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland bietet seit über 40 Jahren Rat und Unterstützung bei Problemen, Sorgen und Ängsten.

Der Verein setzt sich dafür ein, die Lebensumstände älterer Menschen und ihre Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Er macht auf Armut, Krankheit oder Isolation aufmerksam und fördert die digitale Teilhabe.

