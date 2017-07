Video: Chris Brown zeigt seine riesige Sneaker-Sammlung

Man kann von Chris Brown halten, was man will (Frauenschläger, musikalische Heulsuse), aber seine Sneaker-Sammlung ist beeindruckend. In einem neuen Video des US-Onlineportals Complex zeigt er, was für ein riesiger Sneaker Freak er ist.

Auf dem Streifzug durch seine Villa in Los Angeles spricht er mit Reporter Joe La Puma über Customizing, seine Liebe zu Vans und Allen Iverson, warum er Nike Air Force One nach dreimaligem Tragen verschenkt und welche Schuhmarke er nicht ausstehen kann (Spoiler: Es ist Skechers! (We feel you, Chris!)).

Seht euch das Video hier an und hört, wie es Chris Brown trotz seiner riesigen Sammlung schafft, jedes Paar regelmäßig zu tragen und was er von Sneaker-Angebern auf Instagram hält: