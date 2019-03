Video: Phoebe Bridgers und Conor Oberst covern „Human“ von The Killers

Foto: Redferns, Andrew Benge. All rights reserved.

Phoebe Bridgers beim Greenman Festival im August 2018 in Wales.

Phoebe Bridgers und Conor Oberst sind derzeit unter dem Namen Better Oblivion Community Center mit ihrem Debütalbum auf Tournee. Bei ihrem Auftritt in Las Vegas spielte das Duo ein Cover des The-Killers-Songs „Human“. In einem Tweet, der sich auf die Performance bezog, schrieb Bridgers: „Ich denke, mein 14-jähriges Ich hat einen verdammten Zauber gesprochen. “

Schaut euch einen Fan-Videomitschnitt der Performance in The Killers‘ Heimatstadt Las Vegas hier an:

Bereits im Dezember 2018 traten boygenius (die Band bestehend aus Bridgers, Lucy Dacus und Julien Baker) mit einem Live-Cover eines anderen Killers-Songs, dem SAM’S-TOWN-Track „Read My Mind“, auf.

Phoebe Bridgers und Conor Oberst veröffentlichten ihr Debüt als Better Oblivion Community Center im Januar 2019. ME-Redakteur Jochen Overbeck vergab 5 von 6 Sternen und sprach von „einer Hochzeit, arrangiert im Himmel.“