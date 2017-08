Video: Tyler, The Creator besucht Converse und versucht seinen eigenen Schuh zu nähen

Vor wenigen Wochen kam der Converse One Star x Tyler, The Creator auf den Markt. Doch Rapper Tyler, The Creator scheint es nicht zu reichen, mit dem pastellblauen Sneaker einen der schönsten Sneaker des Sommers designt zu haben. Das Golf-Wang-Mastermind will auch die Hintergründe kennenlernen.

Grund genug der Converse-Zentrale in Boston einen Besuch abzustatten und sich einen kleinen Crashkurs in Sachen „Schuh-Produktion“ geben zu lassen – und Tyler wäre nicht Tyler, wenn es ihn nicht in den Fingern jucken und er sich selbst an der Nähmaschine versuchen würde.

Seht Euch das Video von Tyler, The Creators Besuch bei Converse hier an: