Video zu „Sandwishes“: Bilderbuch zeigen ihre Windows-Movie-Maker-Skills

Nachdem sie am vergangenen Dienstag ihr neues Album MEA CULPA in den Streamingdiensten dieser Welt platzierten, zeigen Bilderbuch nun auch den Videoclip zu „Sandwishes“, dem Opener der Platte. Zu sehen gibt es die österreichische Band in feinster Pulverschnee-Bergidylle beim Skiurlaub.

Körnige Handykamera-Bilder laufen mit den ausgewähltesten Windows-Movie-Maker-Filtern ineinander, Sänger Maurice Ernst macht sich beim Am-Baum-Posen fast lang. Irgendwie schön, wie die ansonsten so durchgestylten Bilderbuch hier des (geplanten) Understatements frönen.

ME-Autor Jochen Overbeck zeigte sich vom neuen Bilderbuch-Album MEA CULPA sehr begeistert und vergab 5,5 von 6 Sternen. In seiner Rezension schrieb er:

„Erstmals ist Schwermut der Motor, der ein Album der Österreicher antreibt. Erstmals sind Bilderbuch Suchende. Und erstmals ist die Welt, in der sie sich bewegen (sie bewegen sich viel auf dieser Platte, scheinen ständig im Taxi zu sitzen), eine traurige.“

Sonderlich lange müssen Fans nicht auf das nächste Album Bilderbuchs warten. Bereits am 19. Februar soll mit VERNISSAGE MY HEART eine weitere (vorerst digitale) Platte erscheinen. Am 22. Februar 2019 erscheinen beide Platten dann auch auf CD und Vinyl.

