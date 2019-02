Weyes Blood kommt mit neuem Album und zwei Shows nach Deutschland

TITANIC RISING ist je nach Zählweise bereits das dritte oder vierte Album der US-amerikanischen Indie-Folkmusikerin Natalie Mehrling, alias Weyes Blood. Die Songs wurden in der ersten Hälfte 2018 aufgenommen und sollen am 5. April 2019 via Sub Pop / Cargo veröffentlicht werden.

Der Stil von Mehrling und ihrer Band wird mitunter wie ein „Aufeinandertreffen von Enya und den Kinks“ beschrieben. Das spektakuläre Albumcover kommt ohne Computereffekte aus, die Fotos für TITANIC RISING wurden in einem echten Unterwasser-Zimmer aufgenommen.

Hier könnt Ihr in die neue Single „Everyday“ reinhören:

Weyes Blood aus Pennsylvania kommen im April 2019 für zwei Shows nach Deutschland. Der Ticket-Vorverkauf startet am Donnerstag, den 14. Februar.

Kooperation

Weyes Blood auf Tour – hier die Termine: