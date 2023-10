Will Ferrell crasht College-Party und gibt den DJ (Video)

Der Schauspieler legte Songs wie „Eye Of The Tiger“ und „Mr. Brightside“ auf.

Es sollte eigentlich eine ganz gewöhnliche Party vor einem Football-Spiel gegen die University of Arizona werden, aber Will Ferrell hatte andere Pläne. Der Mime überraschte am Wochenende mit einem DJ-Set an seiner ehemaligen Uni, der University of Southern California. Mit Songs wie „Eye Of The Tiger“ und „Mr. Brightside“ mischte er die College-Party ordentlich auf und feierte mit den Studierenden.

Mit einer USC-Cap und Sonnenbrille tauchte Will Ferrell auf der Party der Sigma-Alpha-Mu-Verbindung und auf und mischte mit einigen Klassikern am DJ-Pult mit. Videos zeigen ihn später auch noch mit einer Hand-Nebelpistole. Die Szene erinnert an den Film „Old School“ in dem Ferrell 2003 in die Rolle des Frank The Tank schlüpfte – einem Mann in den 30ern, der gemeinsam mit seinen Jungs eine Studentenverbindung gründet, um die College-Zeiten wieder aufleben zu lassen.

Video von Will Ferrells DJ-Auftritt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ferrell selbst machte 1990 an der USC seinen Abschluss in Sportwissenschaften. Während seiner Zeit dort war er Mitglied der Delta-Tau-Delta-Verbindung. Danach schloss er sich der Improvisationsgruppe „The Groundlings“ an und wurde zu einem bedeutenden Mitglied von „Saturday Night Live“.

Aktuell studiert der Sohn des Schauspielers an der USC. 2017 kehrte Ferrell bereits an die Uni zurück, hielt eine Eröffnungsrede und erhielt zudem einen Ehrendoktortitel.

Seinen letzten schauspielerischen Auftritt hatte er gerade als CEO von Mattel in „Barbie“.