Will Ferrell und John C. Reilly: Ständchen für Snoop Dogg (Video)

Die Schauspieler performten außerdem mit dem Rapper die Tracks „Boats 'N Hoes“ und „Gin and Juice“.

Wie feiert man Snoop Doggs Geburtstag am passendsten? Natürlich auf der Bühne – samt Torte und Kerzen, mit denen er seinen Joint anzünden kann. Auf diese Idee kamen auch Will Ferrell und John C. Reilly. Am Samstag (21. Oktober), einen Tag nach dem 52. Geburtstag des Rappers, überraschten ihn die Schauspieler nach seiner Performance auf der Benefizveranstaltung „Best Night of Your Life 2“ mit einem Ständchen.

Die Show, die hauptsächlich aus Musik- und Comedy-Beiträgen bestand, wurde von Ferrell zugunsten der „Cancer For College“-Organisation in dem Greek Theatre in Los Angeles ausgerichtet. Nicht nur Comedians wie Jon Stewart, Hasan Minhaj und Patti Harrison unterhielten das Publikum, sondern auch Musiker wie Keanu Reeves‘ Band Dogstar, Mike McCready von der Band Pearl Jam – und schließlich auch Snoop Dogg.

Die Rap-Legende betrat die Bühne, nachdem Will Ferrell und John C. Reilly seinen Song „Boats ‚N Hoes“ anstimmten. Es war nicht das erste Mal, dass die Schauspieler den Track performten. In dem US-amerikanischen Film „Stiefbrüder“ (Originaltitel: „Step Brothers“) verkörperten sie die Figuren Brennan und Dale, die den Song feierten und gerne zusammen anstimmten. Snoop Dogg blieb für einen weiteren Track und gab seinen 1994er Hit „Gin and Juice“ zum Besten. Bevor der Künstler die Stage verlassen konnte, stoppte ihn Reilly.

„Gestern war ein ganz besonderer Tag“, verkündete der Mime dem Publikum. „Es war der Geburtstag von Mr. Snoop Dogg. Wir singen gleich ein Geburtstagsständchen für den größten Rapper der Welt!“ Ein Video, dass der Musiker auf Instagram teilte, zeigt Ferrell aus dem Backstage, der eine dreistöckige Geburtstagstorte auf die Bühne rollte. Snoop Dogg überlegte nicht lange und zückte einen Joint, den er an den Kerzen des Kuchens anzündete. Als die Crowd jubelte und applaudierte, erwiderte Reilly begeistert: „Das ist es, wovon ich spreche!“ Die „Stiefbrüder“ stimmten dann ein Ständchen an und die Menge sang mit.

Seht hier, was auf der Bühne abging:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2003 konnte man Will Ferrell und Snoop Dogg bereits gemeinsam auf der Leinwand in „Old School – Wir lassen absolut nichts anbrennen“ sehen. Zuletzt ließ der Schauspieler den Film aufleben, als er überraschend bei einer Party der University of Southern California den DJ spielte und somit die College-Student:innen ziemlich aufmischte.