Nachdem Woods of Birnam erst vor einigen Monaten ihr Album GRACE herausgebracht haben, folgt nun das Musikvideo zu „Alone“. Der Titel, der nun eine filmische Untermalung erhält, kann als zentraler Song der Platte gesehen werden, gleichzeitig schließt er das Kapitel GRACE traurig-schön ab.

Im Album verarbeitet Schauspieler und Musiker Christian Friedel („Babylon Berlin“), der in Woods of Birnam an den Tasten sitzt, den Tod seiner unerwartet verstorbenen Mutter. Er findet sich plötzlich alleine in einem schwarzen Gefühlschaos wieder. Gefühle, die durchtränkt waren von vielen offen gebliebenen Fragen und der Leere, die auf den Tod folgt. All das findet Platz in GRACE, wird sorgfältig von Titel zu Titel weitergesponnen und findet seinen epischen Abschluss im letzten, schwermütigen „Alone“.

Spätestens wenn traurige Klavierklänge in sphärische Klangteppiche übergehen, versteht der Hörer wohl, dass trotzdem nicht alles als verloren gilt. Christian Friedel und die vier Jungs der dauerhaft pausierenden Dresdner Band Polarkreis 18 finden immer wieder einen Weg, die Musik so zu arrangieren, dass am Ende Hoffnung steht.

Wer diese kontrastreiche Welt zwischen Trauer und Hoffnung live erleben möchte, kann sich schon jetzt auf kommenden Januar freuen. Dann gehen Woods of Birnam nämlich auf Tour und legen unter anderem Berlin, Hannover und Stuttgart nahe, was es bedeutet, ein Nachtschattengewächs in den saftigen Wäldern von Birnam zu sein.

Woods of Birnam live im Januar 2019:

04.01.2019 Erfurt, Kalif Storch

05.01.2019 München, Milla

06.01.2019 Stuttgart, Keller Klub

10.01.2019 Berlin, Lido

11.01.2019 Magdeburg, Moritzhof

12.01.2019 Hannover, Lux

13.01.2019 Dresden, Beatpol

16.01.2019 Düsseldorf, Zakk

20.03. Hamburg, Elbphilharmonie

Hier könnt Ihr Woods of Birnams Album „GRACE“ anhören:

