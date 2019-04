Yeasayer kündigen ihr neues Album „EROTIC RERUNS“ an

Yeasayer haben ihr neues Album EROTIC RERUNS für den 7. Juni angekündigt. Das fünfte Studioalbum der Experimental-Rocker wird auf dem bandeigenen Label „Yeasayer Records“ erscheinen und neun brandneue Songs enthalten. Zusätzlich veröffentlichten sie zwei neue Songs mit den Titeln „Fluttering In The Floodlights“ und „Let Me Listen In On You“.

Im Gegensatz zu vergangenen Alben wurde EROTIC RERUNS diesmal von Chris Keating, Anand Wilder und Ira Wolf Tuton komplett selbstproduziert und -geschrieben. Aufgenommen wurde es in den hauseigenen Studios der New Yorker.

Die Tracklist von „EROTIC RERUNS“:

People I Loved Ecstatic Baby Crack A Smile Blue Skies Dandelions Let Me Listen In On You I’ll Kiss You Tonight 24 – Hour Hateful Live! Ohm Death Fluttering In The Floodlights

Inspiriert wurden Yeasayer bei ihrem neuen Album von den politischen Ereignissen der vergangenen Jahre, die auf die umstrittene US-Präsidentschaftswahl folgten. Während die Songs nach wie vor tanzbar sein sollen, beschäftigt man sich textlich mit der turbulenten US-Politik. Laut Band verweist „Blue Skies Dandelions“ indirekt auf den gefeuerten James Comey, während „24-Hour Hateful Live!“ Presseprecherin Sarah Huckabee Sanders und den politischen Berater Stephen Miller beim Namen nennt. „Let Me Listen In On You“ erzähle hingegen vom amerikanischen Überwachungsstaat.

Dem Release des Albums folgt eine umfangreiche US-Tour bestehend aus 26 Konzerten, und Auftritte bei zahlreichen europäischen Festivals. Unter anderem werden Yeasayer beim Sziget Festival in Ungarn, beim Pukkelpop Festival in Belgien sowie im August beim Open-Air zum 50. Jubiläum des Musikexpress in Berlin zu sehen sein.

Das Debütalbum der Band ALL HOUR CYMBALS erschien 2007. Seitdem waren Yeasayer bereits in verschiedenen amerikanischen TV-Shows zu sehen, liehen ihre Songs einer Reihe von Filmen, TV-Serien und Videospielen, und spielten außerdem zahlreiche internationale Festivals. Zuletzt hatten sie ihre neue Single „I’ll Kiss You Tonight“ inklusive dazugehörigem Video veröffentlicht.