Zum 15. Todestag von Barry White: Das sind seine 10 besten Songs

Barry White gehörte zu den ganz großen Schmusebarden der Popmusik. Und eigentlich tut er das immer noch. Mit seiner unverkennbaren Bass-Stimme wird er viele romantische Momente der Zweisamkeit untermalt haben, die gut und gerne als Vorlage für in Kitsch versinkende Rom-Coms dienen können. Schmachtend werden Sätze wie „The first, the last, my everything, and the answer to all my dreams, you’re my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that’s what you are“ ins Mikrophon geschmettert, während vor dem geistigen Auge bereits das Eisbärfell vor dem prasselnden Kaminfeuer erscheint. Inklusive des Champagners und der Erdbeeren natürlich, irgendwo im West-Hollywood der 1970er.

Glanz und Tragik nah beieinander

Auf der einen Seite lesen sich die Erfolge aus Barry Whites Laufbahn ziemlich beeindruckend. Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger, Grammy-Auszeichnungen und ein Stern auf dem Walk of Fame. Das volle Programm. Die Hintergründe waren allerdings weniger glamourös. Mit siebzehn verbüßte er eine fünfmonatige Haftstrafe wegen Diebstahls, sein Leben lang litt er an starken gesundheitlichen Problemen: Übergewicht, Diabetes, hoher Blutdruck. Das Nierenversagen, an dem er heute vor fünfzehn Jahren verstorben ist, war nur ein Symptom eines ungesunden Lebensstils und eine Nachwehe des Schlaganfalls im Mai 2003, von dem er sich nie ganz erholte.

Zwischen 1973 und 1999 veröffentlichte Barry White siebzehn Studioalben, von denen „The Icon Is Love“ (1994) mit Doppelplatin und „Barry White Sings For Someone You Love“ (1977) sowie „The Man“ (1978) jeweils einfach mit Platin versehen worden sind. Zu seinen berühmtesten Songs gehören „Can’t Get Enough Of Your Love, Babe“ und „You’re The First, The Last, My Everything“.

Auf Spotify haben wir zu Ehren von Barry White eine Auswahl seiner erfolgreichsten Songs zusammengestellt. Getreu dem Motto: „Baby, I think we all need to take an inventory of our love and our feelings“.

Playlist: Die 10 besten Songs von Barry White

Und ein Song über Barry White:

https://www.youtube.com/watch?v=LZui5pteOoM Video can’t be loaded: Fun Lovin‘ Criminals – Barry White Saved My Life (https://www.youtube.com/watch?v=LZui5pteOoM)

Folgt uns auf Facebook!