Datenleak: So könnte das neue Album von The xx heißen

In aller Kürze: Es gibt schon wieder neue „Musik“ von The xx. Wie schon die beiden „Geheimveröffentlichungen“ zuvor, so ist auch der neue Songfetzen 55 Sekunden kurz, in einer Spotify-Playlist von The xx erschienen und relativ nichtssagend.

Man kann wohl davon ausgehen, dass The xx 2017 ein neues Album veröffentlichen werden – oder früher: Ein findiger Reddit-User hat in der Datenbank von Shazam ein Album namens I SEE YOU samt Tracklist entdeckt, das nicht allzu unwahrscheinlich auf The xx zurückzuführen sei: Auch die Songtitel der neuen Alben von The Avalanches, Japandroids, Sampha und anderen seien dort vor ihrer offiziellen Bekanntgabe aufgetaucht.

Erste Livetermine, sogar noch für 2016, gibt es auch schon. Und in der BBC-Radioshow von Annie Mac werden sie in ein paar Tagen zu Gast sein, live auftreten und sprechen und vielleicht selbst ein wenig mehr Licht ins Dunkel bringen.